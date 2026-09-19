«Пусть будет мир»: 96-летняя жительница Актанышского района проголосовала

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

96-летняя Гульгена Хайбуллина из деревни Татарская Ямалы Актанышского района сама пришла на избирательный участок №649 и проголосовала на выборах депутатов Государственной Думы. В день голосования сельчан встречают песнями, музыкой и блинами.

Перед домом культуры, где расположен участок, накрыли чайный стол, пекут блины, на огне готовят рыбу. Избирателей музыкальными номерами встречают работники культуры. Когда на участок пришли корреспонденты, заведующая клубом Айсылу Нургалиева и ее супруг исполняли песни дуэтом.

Гульгена апа большую часть жизни провела в труде. Работать она начала после окончания шестого класса – в семье было шестеро детей, и возможности продолжить учебу не было.

«Сначала мы росли в бедности. Нас было шестеро детей. Мы пережили голодные времена. Возможности окончить школу не было, после шестого класса пришлось идти работать. И на тракторе я работала, и на пахоте ходила. Не осталось работы, которую я бы не делала», – вспоминает женщина.

Сегодня, сравнивая свою жизнь с прежними годами, она говорит, что возможностей стало больше.

«Сейчас сыт живот, тело одето, все есть, слава Богу. И все же вещи дорогие, пенсии не хватает. Дети постоянно приезжают, заботятся обо мне. Я тоже готовлюсь к их приезду, помогаю, чем могу. Их ведь тоже нужно угостить. Когда дети приезжают, душа радуется», – рассказала Гульгена Хайбуллина.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В день выборов у нее есть одно главное пожелание: «Пусть остановят войны, деточка. Об этом и просим. Пусть страны будут мирными».

На участке №649 в списке числятся 480 избирателей, 230 из них уже проголосовали. В этом году в Татарской Ямале впервые участвуют в выборах трое молодых жителей. Для тех, кто не может прийти на участок, организовано голосование на дому.

Председатель участковой комиссии Тазкира Варина также отметила активность жителей. По ее словам, для избирателей подготовили концертную программу, песни и танцы, а возле клуба организовали чайный стол и угощение.

Гульгена Хайбуллина говорит, что ей нравится атмосфера на участке и внимание к сельчанам.

«Нравится, нравится! Глава сельского поселения Лузия очень хорошая. Раньше такого внимания не видели. Она очень хорошая, добрая, человечная. Вот ведь в день выборов музыка играет, блины пекут», – сказала она.

Голосование проходит с 18 по 20 сентября. Избирательные участки работают до 20:00 20 сентября.