Кассовое освоение нацпроектов в Татарстане составило более 60%

К середине сентября 2026 года кассовое освоение по реализации национальных проектов в Республике Татарстан составило 33,4 млрд рублей, или 60,3% от предусмотренного лимита финансирования. Об этом сообщает пресс-служба Минфина республики.

В 2026 году в Татарстане на реализацию 45 региональных проектов в рамках 12 нацпроектов запланировано направить более 55 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – около 30 млрд рублей, за счет средств бюджета Республики Татарстан – более 12 млрд рублей. Дополнительные средства из бюджета РТ составили около 14 млрд рублей.

В рамках реализации нацпроектов в 2026 году осуществляется строительство, капитальный ремонт и модернизация 221 объекта, включая строительство объектов дорожного хозяйства, инженерных сетей, благоустройство территорий и расчистку реки Мелекески.

Также закупается оборудование и улучшается материально-техническая база учреждений и организаций республики. Кроме того, предоставляются меры поддержки, социальные выплаты, проводится обучение и другие мероприятия.

На нацпроект «Семья», направленный на заботу о семье и подрастающем поколении, выделено около 17,7 млрд рублей, освоено 64,7% от предусмотренного лимита финансирования. В рамках реализации нацпроекта предусмотрены капитальный ремонт библиотек, музеев, театров и учреждений культурно-досугового типа, строительство и реконструкция детских школ искусств, а также ремонт и строительство детских садов. Кроме того, предусмотрены детские выплаты, компенсации, закупка оборудования для образовательных учреждений и многое другое.

На реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни», направленного на обеспечение граждан инфраструктурой (жилищной, транспортной, социальной, коммунальной) нового качества, в текущем году выделено 21,3 млрд рублей. Кассовое освоение на сентябрь составило 49,4%. В числе задач по реализации нацпроекта – благоустройство общественных пространств и коммунальной инфраструктуры, приведение их в нормативное состояние, а также строительство и реконструкция автодорог и искусственных дорожных сооружений на них.

На реализацию мероприятий нацпроекта «Молодежь и дети» направлено 7,6 млрд рублей, кассовое освоение – 78,1% от предусмотренного лимита финансирования. Нацпроект направлен на становление и развитие поколения российских граждан, реализацию их потенциала, образование и поддержку талантов. В рамках реализации предусмотрены капитальный ремонт общеобразовательных школ и колледжей, мероприятия по работе с молодежью, выплаты денежного вознаграждения за классное руководство и другое.