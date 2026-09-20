Пациенты Альметьевской ЦРБ проголосовали в больничных палатах

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Пациенты Альметьевской центральной районной больницы смогли принять участие в выборах, не покидая медицинское учреждение. На территории ЦРБ работает закрытый избирательный участок, а к пациентам в палаты приходят члены комиссии с переносными урнами.

Перед голосованием пациенты оформляют необходимые документы, получают бюллетени и после заполнения опускают их в переносную урну.

Среди проголосовавших – учитель татарского языка и литературы Кадрия Рахимова, которая восстанавливается после операции на глазах. Она поблагодарила медицинский персонал за помощь и отметила, что смогла принять участие в выборах прямо в больнице.

«Очень рады, что в нашем городе есть такая больница, где могут оказывать нам такую огромную помощь и тем более сейчас на выборы даже пришли сюда», – сказала Рахимова.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Ее соседка по палате Резеда Абдуллина также рассказала, что ежегодно участвует в выборах. По ее словам, возможность проголосовать в больнице для нее особенно важна.

«Каждый год участвую, все-таки это мой гражданский долг, я это должна сделать. Я хочу, чтобы мои внуки, чтобы мои правнуки жили в свободной России, чтобы все было у них хорошо», – сказала Абдуллина.

При организации голосования в больнице соблюдаются необходимые требования, в том числе тайна волеизъявления.