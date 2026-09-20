В Нижнекамске на избирательный участок пришла 95-летняя блокадница

Проживающая в Нижнекамске жительница блокадного Ленинграда, 95-летняя Рукия Гатиятулловна Сахабутдинова, пришла на избирательный участок в 1-й городской гимназии и проголосовала на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Несмотря на почтенный возраст, блокадница сохраняет активную жизненную позицию и считает необходимостью участие в голосовании.

«Нужно выбирать, чтобы нас слышали, чтобы обращали внимание на наши проблемы и помогали людям. Нам, фронтовикам и блокадникам, особенно важно чувствовать поддержку», – подчеркнула она.

Рукия Гатиятулловна также призвала земляков оставаться в стороне. «Если мы приходим на выборы, значит, мы живы, нам небезразлично, что будет дальше. Особенно это важно для молодежи, ведь именно ей строить будущее», – выразила уверенность она.

Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова рассказала, что явка по России превысила показатель предыдущих выборов 2021 года. В Татарстане к 18.00 проголосовали 72,4% избирателей.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Всего по стране предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В частности, в Татарстане одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8.00 до 20.00.

Видео: пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.