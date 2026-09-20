news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 20 сентября 2026 17:11

Многодетная семья Медведевых пришла на выборы в Елабуге в полном составе

Читайте нас в
Многодетная семья Медведевых пришла на выборы в Елабуге в полном составе
Фото: пресс-служба Елабужского района РТ

Многодетная семья Медведевых приняла участие в выборах на избирательном участке №1398 в Елабуге. На голосование они пришли вместе, всей семьей.

Для старшего сына Медведевых эти выборы стали первыми в жизни. Родители отмечают, что для них важно показывать детям пример участия в общественной жизни.

По словам супругов, они хотят, чтобы их дети росли в мирной и благополучной обстановке, поэтому считают участие в выборах личной ответственностью перед подрастающим поколением.

#Выборы-2026
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Первые результаты выборов в Госдуму станут известны после 21:00 мск

Первые результаты выборов в Госдуму станут известны после 21:00 мск

20 сентября 2026
В Верхнеуслонском районе на выборы пришли представители разных поколений

В Верхнеуслонском районе на выборы пришли представители разных поколений

20 сентября 2026
Новости партнеров