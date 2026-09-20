Многодетная семья Медведевых пришла на выборы в Елабуге в полном составе

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ

Многодетная семья Медведевых приняла участие в выборах на избирательном участке №1398 в Елабуге. На голосование они пришли вместе, всей семьей.

Для старшего сына Медведевых эти выборы стали первыми в жизни. Родители отмечают, что для них важно показывать детям пример участия в общественной жизни.

По словам супругов, они хотят, чтобы их дети росли в мирной и благополучной обстановке, поэтому считают участие в выборах личной ответственностью перед подрастающим поколением.