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Общество 19 сентября 2026 15:50

В Альметьевске на избирательных участках работают мобильные пункты вакцинации

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В Альметьевске на избирательных участках работают мобильные пункты вакцинации
Фото предоставлено Еленой Бауэр

В Альметьевске в дни голосования на избирательных участках работают мобильные пункты вакцинации против гриппа. Прививку можно сделать непосредственно во время посещения участка.

Для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Медицинские бригады сформированы из фельдшеров и медицинских сестер Альметьевской центральной районной больницы.

Вакцинацию в первую очередь рекомендуют людям старше 60 лет, беременным, а также пациентам с хроническими заболеваниями. При обострении заболевания прививку делать не следует. Перед вакцинацией медработник проводит необходимый осмотр.

«Главное в этой ситуации – не паниковать. Медики вам помогут», – отметила медсестра поликлиники №1 Галина Осипова.

Мобильные пункты вакцинации работают на участках до 20 сентября включительно.

В Альметьевске прививку можно сделать в том числе в ДК «Нефтьче», школах №11, 15, 21 и 24, гимназии №1, на заводе «Радиоприбор», в полилингвальной гимназии «Адымнар» и Инженерном лицее. Пункты также организованы в 56 сельских поселениях района.

Фото предоставлены Еленой Бауэр

#Выборы-2026
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