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Политика 20 сентября 2026 21:06

Топилин: Важно, что выборы прошли в соответствии с Конституцией

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Топилин: Важно, что выборы прошли в соответствии с Конституцией
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Выборы в Государственную Думу России IX созыва прошли в полном соответствии с Конституцией и их результаты будут максимально легитимными, несмотря на заявления с Запада относительно их непризнания. Таким мнением с «Татар-информом» поделился кандидат от партии «Единая Россия», депутат Госдумы РФ VIII созыва Максим Топилин.

«Выборы состоялись в непростых условиях проведения специальной военной операции. Они были проведены в даты и сроки, установленные Конституцией. Это важный шаг с точки зрения легитимности», – заявил он.

Топилин также отметил высокую явку во время прошедшего голосования.

#Максим Топилин #Выборы-2026 #выборы депутатов в госдуму
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