Топилин: Важно, что выборы прошли в соответствии с Конституцией
Выборы в Государственную Думу России IX созыва прошли в полном соответствии с Конституцией и их результаты будут максимально легитимными, несмотря на заявления с Запада относительно их непризнания. Таким мнением с «Татар-информом» поделился кандидат от партии «Единая Россия», депутат Госдумы РФ VIII созыва Максим Топилин.
«Выборы состоялись в непростых условиях проведения специальной военной операции. Они были проведены в даты и сроки, установленные Конституцией. Это важный шаг с точки зрения легитимности», – заявил он.
Топилин также отметил высокую явку во время прошедшего голосования.