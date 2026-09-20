Топилин: Важно, что выборы прошли в соответствии с Конституцией

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Выборы в Государственную Думу России IX созыва прошли в полном соответствии с Конституцией и их результаты будут максимально легитимными, несмотря на заявления с Запада относительно их непризнания. Таким мнением с «Татар-информом» поделился кандидат от партии «Единая Россия», депутат Госдумы РФ VIII созыва Максим Топилин.

«Выборы состоялись в непростых условиях проведения специальной военной операции. Они были проведены в даты и сроки, установленные Конституцией. Это важный шаг с точки зрения легитимности», – заявил он.

Топилин также отметил высокую явку во время прошедшего голосования.