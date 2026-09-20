Член ОП РТ Мухаметзянов: Для меня голосование – это продолжение защиты страны

Анвар Мухаметзянов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня председатель Комиссии по вопросам патриотического воспитания, делам молодежи и ветеранов Общественной палаты РТ Анвар Мухаметзянов, ветеран специальной военной операции, и его супруга Лилия проголосовали на выборах в Государственную Думу ФС РФ IX созыва. Чтобы отдать свои голоса, они посетили избирательный участок, размещенной в школе, где учатся их дети (последние пришли вместе с родителями). О своей мотивации супруги рассказали корреспонденту ГТРК «Татарстан».

«Всё организовано великолепно, все нравится. Мы постоянно ходим [на выборы]. Для меня голосование – это продолжение защиты страны, только уже, наверное, не с оружием в руках, а своим выбором. Я понимаю, что стабильность, мир – это не дается само по себе. И, наверное, это тоже необходимо защищать в том числе вот таким способом – своим выбором», – подчеркнул Анвар Мухаметзянов.

По мнению общественника, сейчас очень важно, чтобы в России были «сильная, стабильная власть», «крепкие духовные узы» и «семейные ценности». «Поэтому мы каждый раз приходим с семьей. Хочу, чтобы дети мои тоже видели, что всё, что будет у них впереди, в будущем, [что] этот выбор делается сегодня», – заявил он.

Член Общественной палаты РТ также призвал тех, кто еще не проголосовал, прийти на избирательные участки. «Их голос важен, и, наверное, это как раз будет их вкладом в нашу общую победу и стабильность страны», – выразил уверенность Мухаметзянов.

Относительно прихода детей на избирательный участок вместе с родителями ветеран сказал, что представителям подрастающего поколения важно научиться чувствовать ответственность за будущее. «Сегодня мы отвечаем за их будущее, пока они сами не голосуют, а в будущем они уже будут голосовать», – отметил он.

Мухаметзянов также рассказал об отдельных деталях своей биографии. Он два года назад вернулся из зоны специальной военной операции, участвовал в программе «Батырлар. Герои Татарстана» и нашел себя в общественной работе и военно-патриотическом воспитании. Сейчас бывший боец является инструктором центра «Воин» (соответствующая нашивка присутствует на его одежде).

Супруга общественника Лилия Мухаметзянова согласна с ним, что, приходя вместе с семьей голосовать, люди показывают пример детям, «чтобы они также выбирали будущее своих детей». «Все-таки это будущее нашей страны, нашей России. Поэтому тем, кто не успел проголосовать, все-таки советую сходить и сделать свой выбор», – сказала она.