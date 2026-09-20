Третий день выборов в Татарстане: розыгрыш призов, телемарафон, концерт звезд

Сегодня последний, третий день голосования на выборах депутатов Государственной Думы. Татарстанцы могут отдать свой голос за кандидата по одномандатному округу и политическую партию, которые будут отстаивать их интересы в федеральном парламенте. Кроме того, у проголосовавших есть возможность выиграть смартфоны и автомобили.





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Работа избирательных участков продлится до 20 часов

В Татарстане в 8 утра открылось более 2,7 тыс. участковых избирательных комиссий. Работа избирательных участков продлится до 20 часов.

Чтобы проголосовать на выборах, необходимо прийти на избирательный участок по месту своей регистрации. Узнать его адрес можно через портал госуслуг в разделе «Мои выборы», а также на официальных сайтах Центральной избирательной комиссии России и ЦИК Татарстана.

Татарстанцы, у которых по состоянию здоровья не получится прийти на избирательный участок, могут проголосовать на дому. Для этого сегодня необходимо обратиться в участковую избирательную комиссию до 14 часов. Это могут сделать родственники или соседи таких избирателей.

На участках в республике работают более 400 волонтеров, которые оказывают помощь желающим проголосовать. Заявку на помощь волонтеров нужно подать на едином портале госуслуг.

В Татарстане также работает горячая линия Центральной избирательной комиссии республики, позвонив на которую, можно задать вопросы, касающиеся выборов. Звонки принимаются по телефону: (843) 292-84-33.

Кроме того, можно обратиться в информационно-справочную службу ЦИК России: 8-800-200-00-20.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани откроется фестиваль «Время быть вместе»

После голосования избиратели получают браслет «Я проголосовал всей семьей на выборах». С ним без ограничения числа поездок можно бесплатно ездить в общественном транспорте – автобусах, троллейбусах, трамваях и метро.

Кроме того, такой браслет дает право на бесплатный вход в зооботсад и в несколько музеев Казани. С их списком можно ознакомиться на официальном сайте всейсемьейнавыборы.рф.

С браслетом можно посетить фестиваль «Время быть вместе», который пройдет у Центра семьи «Казан». Различные площадки здесь начнут работать с 14 часов. Прийти на фестиваль можно даже с маленькими детьми, поскольку для них откроются детские зоны. Можно будет принять участие в мастер-классах для детей и взрослых.

Будут также организованы показательные выступления по тактико-специальной подготовке и рукопашному бою, выставка стрелкового оружия; работа уличного театра, творческих коллективов и артистов, гастрономической зоны.

На главной сцене выступят Государственный камерный хор РТ, Капелла Дмитрия Железнова, духовая банда Just Brass, группа «Волга-Волга» и другие коллективы и казанские исполнители. Ожидается также выступление звезд татарской и российской эстрады: Гузель Уразовой, Фирдуса Тямаева, Салавата Фатхутдинова, Мии Бойки, Татьяны Куртуковой, групп «Отпетые мошенники» и «Кар-Мэн».

Участники фотоконкурса могут выиграть смартфон и автомобиль

Браслет «Я проголосовал всей семьей на выборах» дает возможность выиграть автомобиль Sollers ST8 и iPhone 17 в фотоконкурсе #ВсейСемьейНаВыборы.

Для участия необходимо сфотографироваться с семьей, друзьями или коллегами у входа на избирательный участок. Главное условие – на фото должно быть не менее двух человек, в том числе хотя бы один совершеннолетний. На снимке также должны присутствовать надпись, баннер или плакат с обозначением участка и браслет.

Такое фото нужно опубликовать на стене своей страницы во «ВКонтакте» с хештегами #ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга. Публикации принимаются до 20.00. На время конкурса страница должна быть открытой.

Техническая группа модераторов занесет фотографии участков в базу и присвоит им порядковый номер. Затем в прямом эфире запускается рандомайзер, который выбирает победителя.

Смартфоны разыгрываются каждый час с 9.00 до 19.00. Вечером будут разыграны два автомобиля.

Участвовать могут жители с постоянной или временной регистрацией в Татарстане. Полные условия конкурса опубликованы в сообществе «Татарстан Алга» во «ВКонтакте».

Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане пройдет 14-часовой телемарафон «Всей семьей на выборы!»

Телеканалы «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета», а также официальное сообщество ТНВ в соцсети «ВКонтакте» запустили 14-часовой телемарафон «Всей семьей на выборы!». Трансляция мероприятия уже началась и продолжится до позднего вечера.

Во время марафона будет работать зона «Голос Республики», где выступят политологи, историки, социологи и общественники. А гостями площадки «Семейной гостиной» станут представители трудовых династий и многодетные семьи Татарстана.

В прямом эфире пройдут три церемонии «золотых» свадеб для пар, проживших вместе 50 лет. Для них воссоздадут свадебную атмосферу пятидесятилетней давности – с цветами, кольцами, документами и свадебным танцем.

Зрителей увидят множество музыкальных номеров. На телемарафоне выступят известные артисты и творческие коллективы, в том числе Фирдус Тямаев, Расим Низамов, Зухра Шарифуллина, а также детский ансамбль из Балтасинского района, в котором солистка – дочь участника СВО.