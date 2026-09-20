Участник СВО и ветеран «Абилимпикса» проголосовали с семьями в Нижнекамске
В выборах приняли участие участник специальной военной операции Евгений Рязанов и ветеран боевых действий, общественный деятель, призер чемпионата по профмастерству для участников СВО «Абилимпикс» Артур Барабанов.
Евгений Рязанов пришел на избирательный участок вместе с семьей, находясь в отпуске.
По его словам, он никогда не пропускал выборы и решил сохранить эту традицию.
«Должны все люди голосовать. В стране-то надо жить, конечно, чтобы было все хорошо в стране», – сказал Рязанов.
Для семьи Барабановых участие в выборах также стало семейной традицией. Артур и Екатерина пришли на участок с двухмесячной дочерью Ульяной. В этом году Барабанов не только проголосовал, но и выступил в роли наблюдателя.
«Выборы очень важны, ходить надо обязательно всей семьей, чтобы нашему будущему поколению привить чувство ответственности. Есть гражданский выбор, его нужно сделать», – отметил Барабанов.
Материал подготовлен при участии Анжелики Степановой.