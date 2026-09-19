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Общество 19 сентября 2026 15:27

В Татарстане бойцы Росгвардии проголосовали на выборах в Госдуму

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В Татарстане бойцы Росгвардии проголосовали на выборах в Госдуму
Фото: Управление Росгвардии по РТ

Военнослужащие казанского полка Росгвардии, а также члены их семей проголосовали на выборах в Госдуму.

Как рассказали в управлении Росгвардии по РТ, голосование для бойцов было организовано на одном из избирательных участков в Кировском районе Казани. Благодаря тому, что голосование проходит в течение трёх дней, свое мнение смогли выразить и военнослужащие-срочники, задействованные в суточных нарядах.

Фото: Управление Росгвардии по РТ

Документом, на основании которого бойцы принимали участие в выборах, стал их военный билет — его наличие у личного состава было заранее проверено младшими командирами.

#управление росгвардии по рт #Выборы-2026 #выборы в госдуму
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