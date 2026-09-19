«Замечаний от наблюдателей не поступало»: итоги второго дня голосования

В Татарстане завершился второй день голосования на выборах депутатов Государственной Думы России. За прошедший день никаких происшествий зафиксировано не было, несмотря на попытки кибератак на веб-ресурсы. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По данным государственной автоматизированной системы «Выборы», на 20:00 19 сентября по московскому времени в Татарстане проголосовали 57,8% избирателей республики. Об этом сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Все избирательные участки закрылись в установленное время – 20:00, работа комиссий прошла без нарушений», – подчеркнул он.

Кондратьев рассказал, что в работе были задействованы 65 территориальных избирательных комиссий и свыше 2,7 тыс. участковых избирательных комиссий общей численностью более 21 тыс. человек.

«За ходом голосования наблюдали представители общественных организаций и международной миссии стран СНГ. Замечаний со стороны наблюдателей не поступало», – отметил председатель ЦИК РТ.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По его словам, особое внимание уделялось информационной открытости: в эти два дня работали журналисты от 81 средства массовой информации. В республике на телеканалах вышло 72 телерепортажа, опубликовано 638 информационных статей, а также размещено более 2 тысяч сообщений в социальных сетях.

По данным Центра противодействия киберугрозам Татарстана, зафиксированы попытки атак на веб-ресурсы республики, однако они не повлияли на работу сервисов. Также в штатном режиме работала система видеоконтроля.

Особое внимание Кондратьев уделил волонтерской деятельности: на участках работали около 600 добровольных помощников.

В заключение Кондратьев напомнил жителям Татарстана, что они могут проголосовать несколькими способами:

лично на своем участке по месту регистрации;

по месту нахождения через сервис «Мобильный избиратель» (если успели перенести участок для голосования до 14 сентября, – прим. Т-и);

на дому при наличии уважительных причин, воспользовавшись сервисом голосования на дому.

«Заявки на надомное голосование принимаются до 14:00 завтрашнего дня, 20 сентября, как письменно, так и устно – через родных, близких, соседей или соцработников. Также работают зарубежные участки в 52 странах мира; подробную информацию можно найти на сайте МИД России», – заявил Кондратьев.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Напомним, 18–20 сентября в республике проходят выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации девятого созыва. Всего в парламент будет избрано 450 депутатов по смешанной избирательной системе.

Одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Государственного Совета Республики Татарстан седьмого созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8:00 до 20:00.