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Политика 20 сентября 2026 21:10

Марат Самигуллин: Выборы в Татарстане прошли хорошо и доброжелательно

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На избирательных участках во время выборов депутатов Госдумы РФ наблюдалась доброжелательная атмосфера. Таким мнением с «Татар-информом» поделился руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин.

«Серьезных нарушений на избирательных участках не было. Везде отмечают хорошую и доброжелательную обстановку. Многие татарстанцы приходят семьями, что очень радует. Лично у меня в семье мы приучили всех детей ходить на выборы», – отметил собеседник агентства.

По его словам, спокойно и конструктивно прошла и избирательная кампания.

#выборы депутатов в госдуму #Выборы-2026
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