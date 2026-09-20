Марат Самигуллин: Выборы в Татарстане прошли хорошо и доброжелательно

На избирательных участках во время выборов депутатов Госдумы РФ наблюдалась доброжелательная атмосфера. Таким мнением с «Татар-информом» поделился руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин.

«Серьезных нарушений на избирательных участках не было. Везде отмечают хорошую и доброжелательную обстановку. Многие татарстанцы приходят семьями, что очень радует. Лично у меня в семье мы приучили всех детей ходить на выборы», – отметил собеседник агентства.

По его словам, спокойно и конструктивно прошла и избирательная кампания.