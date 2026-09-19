Фестиваль «Время молодых» объединил студентов в Альметьевске

Студенческий фестиваль «Время молодых» прошел на территории Высшей школы нефти в Альметьевске. Молодежь познакомили с возможностями для учебы, профессионального и творческого развития в Татарстане. Об этом сообщает ЮВТ-24.

Программа объединила несколько направлений. Для участников организовали музыкальные выступления, творческие площадки, а также мероприятия, посвященные профориентации и молодежным проектам республики.

На сцене фестиваля выступили воспитанники подросткового клуба «Заря». Молодые музыканты исполнили известные рок-композиции. Среди участников коллектива – студент медицинского колледжа Михаил Горшенин, который самостоятельно освоил гитару, а затем вместе с единомышленниками начал развивать музыкальный проект.

На фестивале также представили работы молодых мастеров. Так, 14-летняя Ясмина Кадырова показала украшения ручной работы из камней. Созданием аксессуаров она занимается с начала 2026 года и уже продает свои изделия через социальные сети.

Одной из задач фестиваля стало знакомство молодежи с образовательными, профессиональными, творческими и общественными возможностями в Татарстане. Участники могли узнать о действующих проектах, определиться с интересующими направлениями и найти единомышленников.

«Время молодых» одновременно прошло в девяти городах Татарстана.

Фото: ЮВТ-24