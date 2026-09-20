По результатам экзитпола в Татарстане на выборах лидирует «Единая Россия»
На выборах депутатов Государственной Думы с 18 по 20 сентября 2026 года фондом «Общественное мнение – Татарстан» проводились опросы на выходе из избирательных участков.
В опросе приняли участие 18 тыс. человек, но только 60% из них, почти 11 тыс., согласились поделиться информацией о своем выборе. Об этом сообщила директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Мария Ефлова.
Результаты распределились следующим образом:
- «Единая Россия» – 71,7%
- ЛДПР – 4,3%
- Партия прямой демократии – 0,4%
- «Зеленые» – 0,8%
- «Справедливая Россия» – 2,4%
- «Родина» – 0,3%
- КПРФ – 11,2%
- Партия пенсионеров – 0,6%
- «Коммунисты России» – 0,5%
- «Новые люди» – 6,7%.
«И еще 1% респондентов ответили, что испортили свои бюллетени», – добавила Ефлова.