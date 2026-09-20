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Политика 20 сентября 2026 21:55

По результатам экзитпола в Татарстане на выборах лидирует «Единая Россия»

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По результатам экзитпола в Татарстане на выборах лидирует «Единая Россия»
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На выборах депутатов Государственной Думы с 18 по 20 сентября 2026 года фондом «Общественное мнение – Татарстан» проводились опросы на выходе из избирательных участков.

В опросе приняли участие 18 тыс. человек, но только 60% из них, почти 11 тыс., согласились поделиться информацией о своем выборе. Об этом сообщила директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Мария Ефлова.

Результаты распределились следующим образом:

  • «Единая Россия» – 71,7%
  • ЛДПР – 4,3%
  • Партия прямой демократии – 0,4%
  • «Зеленые» – 0,8%
  • «Справедливая Россия» – 2,4%
  • «Родина» – 0,3%
  • КПРФ – 11,2%
  • Партия пенсионеров – 0,6%
  • «Коммунисты России» – 0,5%
  • «Новые люди» – 6,7%.

«И еще 1% респондентов ответили, что испортили свои бюллетени», – добавила Ефлова.

#Выборы-2026 #выборы в госдуму рф #экзитпол
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