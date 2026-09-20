По результатам экзитпола в Татарстане на выборах лидирует «Единая Россия»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На выборах депутатов Государственной Думы с 18 по 20 сентября 2026 года фондом «Общественное мнение – Татарстан» проводились опросы на выходе из избирательных участков.

В опросе приняли участие 18 тыс. человек, но только 60% из них, почти 11 тыс., согласились поделиться информацией о своем выборе. Об этом сообщила директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Мария Ефлова.

Результаты распределились следующим образом:

«Единая Россия» – 71,7%

ЛДПР – 4,3%

Партия прямой демократии – 0,4%

«Зеленые» – 0,8%

«Справедливая Россия» – 2,4%

«Родина» – 0,3%

КПРФ – 11,2%

Партия пенсионеров – 0,6%

«Коммунисты России» – 0,5%

«Новые люди» – 6,7%.

«И еще 1% респондентов ответили, что испортили свои бюллетени», – добавила Ефлова.