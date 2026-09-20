В фотоконкурсе «Всей семьей на выборы» разыграли очередной iPhone 17

Очередной iPhone 17 разыграли в рамках фотоконкурса «Всей семьей на выборы». Его обладательницей стала Ирина Шарафутдинова. Победителя назвали в прямом эфире телемарафона ТНВ, для его определения использовали генератор случайных чисел.

К 16.00 число участников конкурса достигло 114 156 человек. С помощью рандомайзера оказался выбран номер 65 360, который был дан публикации Шарафутдиновой. Модераторы затем изучили ее аккаунт и фотографию, чтобы убедиться в соблюдении всех условий конкурса.

В заключительный день фотоконкурса разыгрывают 11 iPhone 17. Обладателей смартфонов определяют каждый час до 19.00.

Кроме того, вечером разыграют два автомобиля Sollers ST8. Их владельцы станут известны после 21.00 – по завершении выступления Салавата Фатхетдинова.

Фотоконкурс «Всей семьей на выборы» проходит с 18 по 20 сентября. Всего среди участников разыгрывают 33 iPhone 17 и три автомобиля Sollers ST8.