news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 20 сентября 2026 16:17

В фотоконкурсе «Всей семьей на выборы» разыграли очередной iPhone 17

Читайте нас в

Очередной iPhone 17 разыграли в рамках фотоконкурса «Всей семьей на выборы». Его обладательницей стала Ирина Шарафутдинова. Победителя назвали в прямом эфире телемарафона ТНВ, для его определения использовали генератор случайных чисел.

К 16.00 число участников конкурса достигло 114 156 человек. С помощью рандомайзера оказался выбран номер 65 360, который был дан публикации Шарафутдиновой. Модераторы затем изучили ее аккаунт и фотографию, чтобы убедиться в соблюдении всех условий конкурса.

В заключительный день фотоконкурса разыгрывают 11 iPhone 17. Обладателей смартфонов определяют каждый час до 19.00.

Кроме того, вечером разыграют два автомобиля Sollers ST8. Их владельцы станут известны после 21.00 – по завершении выступления Салавата Фатхетдинова.

Фотоконкурс «Всей семьей на выборы» проходит с 18 по 20 сентября. Всего среди участников разыгрывают 33 iPhone 17 и три автомобиля Sollers ST8.

#Выборы-2026 #выборы в госдуму рф #фотоконкурс
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Первые результаты выборов в Госдуму станут известны после 21:00 мск

Первые результаты выборов в Госдуму станут известны после 21:00 мск

20 сентября 2026
В Верхнеуслонском районе на выборы пришли представители разных поколений

В Верхнеуслонском районе на выборы пришли представители разных поколений

20 сентября 2026
Новости партнеров