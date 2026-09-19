Педагог и труженица тыла из Татарстана отмечает 95-летний юбилей

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Труженица тыла Римма Гырдасова из Менделеевского района Татарстана отмечает 95-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Римма Владимировна родилась 19 сентября 1931 года в городе Усолье Пермской области. В возрасте трех лет вместе с матерью, старшей сестрой и братом переехала в Татарстан. Когда началась Великая Отечественная война, Римме было 10 лет. Ее старший брат был призван на фронт и героически погиб при обороне Ленинграда. В суровые военные годы Римма трудилась в колхозе, за что удостоена звания труженика тыла», – рассказали в пресс-службе.

После окончания школы Римма поступила в Казанский педагогический институт, получила профессию учителя. Более 38 лет своей жизни посвятила педагогической деятельности, работала преподавателем русского языка и литературы. За многолетний добросовестный труд удостоена звания отличника народного просвещения РСФСР.

В настоящее время Римма Владимировна проживает одна. Ее сын и дочь живут в Москве, регулярно навещают мать. У ветерана два внука и четверо правнуков. Несмотря на почтенный возраст, Римма Владимировна до сих пор интересуется поэзией.