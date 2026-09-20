Иностранным экспертам провели экскурсию по «Татар-информу»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Делегация Международного фестиваля молодежи, участвующая в наблюдении за ходом выборов в Татарстане, посетила сегодня редакцию информационного агентства «Татар-информ». Экскурсию для гостей провел главный редактор агентства Ринат Билалов.

Он рассказал электоральным экспертам о работе редакции и истории создания одного из крупнейших региональных информационных агентств России. В частности, Билалов подчеркнул, что «Татар-информ» активно освещает международную повестку, в том числе выезжая на крупные мероприятия, проходящие в других странах мира.

Более того, после крупных международных событий, прошедших за последние годы в Казани, планируется, что наиболее важные материалы в будущем будут переводится на четыре-пять иностранных языков, среди которых обязательно будут английский, арабский и китайский.

Кроме того, Билалов рассказал о внедрении в работу редакции искусственного интеллекта, заметив, что это в первую очередь инструмент, которым нужно в достаточной мере овладеть, чтобы он приносил не вред, а пользу.

После ознакомления с работой редакции член делегации Хуан Антонио Кармона Гарсия, представитель Мексики, поделился впечатлениями от визита в Татарстан в целом и посещения «Татар-информа» в частности.

«Мы прошли путь от истории к культуре, гастрономии, кухне, дружбе, политике и избирательной системе. Для меня это был полный пакет разнообразия – весь спектр того, как можно получить погружающий опыт знакомства с Татарстаном. Это было просто потрясающе», – подчеркнул он.