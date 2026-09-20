Рустам Минниханов: «Выборы прошли успешно»

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В связи с завершением выборов в Государственную Думу под конец фестиваля «Время быть вместе», проходящего у Центра семьи «Казан», со сцены к жителям Татарстана обратился Раис республики Рустам Минниханов.

«Хочу высказать огромные слова благодарности за вашу гражданскую позицию. Выборы прошли без каких-либо сложностей, успешно. И в этом выражена ваша жизненная и гражданская позиция», – подчеркнул Раис РТ.

Фестиваль проходит у стен казанской «Чаши» весь день, до 22.00. Хедлайнерами концертной программы стали Мия Бойка, Татьяна Куртукова, группы «Кар-Мэн» и «Отпетые мошенники». А завершается мероприятие выступлением Салавата Фатхетдинова. Подробнее – в материале «Татар-информа».