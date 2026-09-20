Наставник ХК «Барс» после победы над «Ижсталью» проголосовал на выборах

Александр Степанов

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Главный тренер казанского «Барса» Александр «Степа Татарин» Степанов сразу после победы своих подопечных над «Ижсталью» в мачте Всероссийской хоккейной лиги проголосовал на выборах Государственной Думы ФС РФ IX созыва.

Будучи жителем Москвы, специалист отдал свой голос дистанционно, сообщает пресс-служба ХК «Ак Барс», в систему которого входит «Барс».

Казанская команда победила ижевскую со счетом 4:3 на своем льду – матч состоялся во Дворце спорта.

Проголосовал сегодня и защитник «Ак Барса» Александр Иванов – самый молодой игрок в истории клуба, забросивший шайбу в КХЛ.

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Всего по стране предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В частности, в Татарстане одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8.00 до 20.00.

В целом по стране явка превысила показатель предыдущих выборов 2021 года, достигнув к 17.30 54,37%. В Татарстане к 15.00 проголосовали 68,7% избирателей.