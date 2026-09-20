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Происшествия 20 сентября 2026 17:31

Мужчина утонул, купаясь в озере Глубоком в Казани

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Мужчина утонул, купаясь в озере Глубоком в Казани
Мужчина утонул в Глубоком озере
Фото: © канал ГУ МЧС России по РТ в МАКС

Трагедия произошла в Кировском районе Казани. Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, утонул мужчина, купаясь в озере Глубоком. Тело погибшего извлекли с глубины 1,5 метра, в пяти метрах от берега.

В МЧС предполагают, что из-за разницы температур у мужчины возникли спазмы или судороги, и рядом не оказалось никого, кто мог бы прийти на помощь. В ведомстве напомнили, что купальный сезон в Татарстане завершен 31 августа.

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