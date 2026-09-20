«Я сделал свой выбор»: глава Мамадышского района проголосовал

Фото: пресс-служба Мамадышского района РТ.

Глава Мамадышского района Вадим Никитин принял участие в выборах депутатов Государственной Думы. После голосования он обратился к жителям района с призывом прийти на избирательные участки.

«Я проголосовал и сделал свой выбор! Призываю и вас, уважаемые мамадышцы, принять участие в выборах депутатов Государственной Думы – еще одном важном политическом событии, которое покажет степень нашей консолидации и сплоченности», – сказал Никитин.

Избирательные участки работают до 20:00.