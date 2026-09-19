Минсельхоз РТ: Уборка зерновых и технических культур завершена на 61%

В Татарстане убрали зерновые и технические культуры на площади 1 млн 218 тыс. га, что составляет 61% от общего плана. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ доложил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Ленар Гарипов.

Совещание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов, в нем также участвовал Премьер-министр республики Алексей Песошин, передает пресс-служба руководителя республики.

Сахарную свеклу выкопали более чем на 11 тыс. га. С полей собрали 613 тыс. тонн корнеплодов при средней урожайности 522 ц/га. На сахарных заводах переработали 260 тыс. тонн сырья и произвели более 30 тыс. тонн сахара.

В республике посеяно 307 тыс. га озимых зерновых и 86 тыс. га озимого рапса. Из-за увлажненности почвы и теплой погоды сев планируют завершить в течение следующей недели. Задержка уборки и сева озимых связана с постоянными осадками. За период уборочной кампании в среднем по Татарстану выпало 170 мм осадков, переувлажнение почвы зафиксировано в 30 районах.

Отдельное внимание на совещании уделили уборке кукурузы. В среднем по республике влажность ее зерна составляет 42%. В трех хозяйствах Актанышского района уже начали обмолот кукурузы и закладку дробленого зерна в сенажные траншеи. Такая технология позволяет проводить уборку раньше и снизить затраты на сушку зерна.

Из-за продолжительных осадков сохраняется риск развития болезней початков и накопления микотоксинов. Хозяйствам рекомендовали приступить к уборке кукурузы на зерно и корнаж.

Подсолнечник предстоит убрать на площади 354 тыс. га. Для его уборки необходимы специальные жатки, поскольку работа без них может привести к значительным потерям. В хозяйствах республики имеется 560 таких жаток, которые должны быть подготовлены к работе.

Кормов в Татарстане заготовлено 23,9 ц кормовых единиц на одну условную голову, или 60% от плана. Кукурузу на силос убрали с 25 тыс. из 105 тыс. га, что составляет 24% запланированного объема. Всего в республике планируют заготовить 3,7 млн тонн силоса – этого должно хватить для формирования годового запаса кормов.

При высокой влажности для сохранности кормов рекомендуется использовать консерванты, ускоряющие созревание силоса. Также хозяйствам необходимо проверить системы дозирования силосных заквасок на комбайнах.