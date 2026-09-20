Труженица тыла из Азнакаевского района Татарстана отмечает 95-летний юбилей

Труженица тыла Насима Сабитова из Азнакаевского района Татарстана сегодня отмечает 95-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Насима Фархутдиновна родилась 20 сентября 1931 года в деревне Большой Сухояш первым ребенком в семье. Училась семь лет в школе. Помогала старшим в тяжелые военные годы, выполняла разную работу: ухаживала за скотиной, трудилась в поле и на заготовках леса», – рассказали в пресс-службе.

В 1949 году Насима Фархутдиновна вышла замуж за Миннахмета Фазыловича. Супруги жили в деревне Каенлы Куль Азнакаевского района. В браке родилось четверо детей. В 1971 году семья переехала в деревню Ирекле Азнакаевского района.