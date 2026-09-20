В Агрызе избирателей встречают народными песнями под гармонь

Фото: agryz-rt.ru

На избирательном участке №466 в Агрызе для жителей организовали встречу с народными песнями и музыкой под гармонь. Члены участковой комиссии принимают избирателей в национальных костюмах татарского, русского, марийского и удмуртского народов, сообщают «Агрызские вести».

Супруги Гайнутдиновы рассказали, что такая встреча стала для них приятным сюрпризом.

«Нас встретили с гармонью, запели народные песни, и сразу стало как-то по-домашнему, спокойно. Очень приятно, что о наших традициях помнят и так красиво их показывают. Сразу понимаешь, что это и есть наш дом, место нашей силы», – говорят супруги.

Идея провести день голосования в таком формате возникла у членов комиссии, чтобы создать для избирателей особую атмосферу. По словам Оксаны Михайловой, организаторы хотели, чтобы жители ушли с участка в хорошем настроении.

«Мы хотели, чтобы люди не просто выполнили свой гражданский долг, а ушли с хорошим настроением, с ощущением, что их ценят и уважают», – говорит она.