Брат и сестра остались без родителей из-за атаки БПЛА на Подмосковье

Двое подростков остались без родителей из-за удара вражеских БПЛА в Софьино. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По его данным, мать 15-летней девушки и ее 19-летнего брата погибла во время атаки, а отец – скончался в больнице. Подростки пострадали и находятся в медучреждениях: девушка – в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля, ее брат – в Раменской больнице.

«Сейчас решаем вопрос с опекой и ищем родственников семьи. Ребятам желаю сил и скорейшего восстановления. Мы их не оставим — обязательно окажем всю необходимую помощь и поддержку», – заверил губернатор.