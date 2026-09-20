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Происшествия 20 сентября 2026 14:47

Брат и сестра остались без родителей из-за атаки БПЛА на Подмосковье

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Двое подростков остались без родителей из-за удара вражеских БПЛА в Софьино. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По его данным, мать 15-летней девушки и ее 19-летнего брата погибла во время атаки, а отец – скончался в больнице. Подростки пострадали и находятся в медучреждениях: девушка – в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля, ее брат – в Раменской больнице.

«Сейчас решаем вопрос с опекой и ищем родственников семьи. Ребятам желаю сил и скорейшего восстановления. Мы их не оставим — обязательно окажем всю необходимую помощь и поддержку», – заверил губернатор.

#подмосковье #атака БПЛА #погибли люди
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