Десятый за день iPhone 17 разыграли на фотоконкурсе «Всей семьей на выборы»

Десятый за этот день смартфон iPhone 17 нашел своего владельца в рамках фотоконкурса «Всей семьей на выборы». Обладателем гаджета стал Булат Хайруллин. Имя победителя назвали в прямом эфире телемарафона ТНВ, выбор сделал генератор случайных чисел.

К 18.00 в конкурсе насчитывалось 121 206 участников. Рандомайзер остановился на номере 53 867 — именно под ним значилась публикация Хайруллина. Модераторы после этого проверили его страницу и снимок на соответствие правилам конкурса.

В заключительный день фотоконкурса разыгрывают 11 iPhone 17. Обладателей смартфонов определяют каждый час до 19.00.

Кроме того, вечером разыграют два автомобиля Sollers ST8. Их владельцы станут известны после 21.00 – по завершении выступления Салавата Фатхетдинова.

Фотоконкурс «Всей семьей на выборы» проходит с 18 по 20 сентября. Всего среди участников разыгрывают 33 iPhone 17 и три автомобиля Sollers ST8.