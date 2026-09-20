Труженице тыла из Апастовского района Татарстана исполнилось 100 лет

Труженица тыла Мансура Минуллина из Апастовского района Татарстана отмечает 100-летний юбилей, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Мансура Габдулхаковна родилась 20 сентября 1926 года в деревне Сатламышево Апастовского района ТАССР в многодетной семье колхозников. В голодные годы ее мать была посажена в тюрьму на три года за попытку украсть в колхозе горсть зерна для голодающих детей. Отец был мобилизован на фронт, там получил тяжелое ранение. Вернулся домой, но от полученных увечий умер. Семья жила очень бедно, часто голодали», – рассказали в пресс-службе.

Мансура в 15-16 лет копала окопы, валила деревья. В 1948 году вышла замуж за парня из соседской деревни. Через месяц после свадьбы мужчина был призван в Советскую Армию на четыре года. Мансура Габдулхаковна в это время жила в семье свекра, работала в колхозе, за что удостоена звания ветерана труда.

У супругов родилось пятеро детей. Двое детей проживают в Казани, трое – в Москве. В настоящее время муж Мансуры Габдулхаковны жив. Дети не оставляют пожилых родителей одних, часто их навещают.