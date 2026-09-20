«Ирбис» стартовал в Высшей лиге с победы: дубль Бородкина и дебют Гусейнова

В дебютном матче Высшей лиги флорбола казанский «Ирбис» принимал обладателя Кубка России 2025 года — северодвинскую «Барракуду» — и одержал победу. Дубль Андрея Бородкина и уверенная игра вратаря Магомеда Гусейнова принесли хозяевам победу, несмотря на третий период, который казанцы провели 10 минут в меньшинстве. О игре - в материале «ТИ-Спорта»





Фото: Ирина Донова / "Татар-информ"

Дебют в Высшей лиге: «Ирбис» громит «Барракуду» в первых двух периодах

Флорбольный клуб «Ирбис», собранный на базе сборной Татарстана, в прошлом году стал чемпионом Первой лиги по флорболу, и с ходу заявили о себе в Высшей лиге. В дебютном матче казанцы принимали титулованную «Барракуду» — обладателя Кубка России 2025 года — и не оставили гостям шансов.

Фото: Ирина Донова / «Татар-информ»

Уже в первом отрезке хозяева показали, кто на площадке хозяин. Андрей Бородкин оформил дубль, еще один мяч в большинстве забросил игрок «Ирбиса» Максим Савелов — 3:0. Блистательная комбинация, разыгранная казанцами, и вовсе заставила трибуны взорваться овацией. Гости выглядели растерянно: «Барракуда» проводила третий матч за три дня, и усталость давала о себе знать.

Вратарская история — отдельная. Магомед Гусейнов, дебютант «Ирбиса», вышел в воротах под 27-м номером. Его уверенная игра не раз выручала команду, а несколько сейвов в концовке первого периода позволили сохранить комфортный перевес.

Фото: Ирина Донова / «Татар-информ»

Во втором периоде Рим Сабиров напомнил о себе: на 4-й минуте он сам начал атаку и сам же ее завершил. Однако «Барракуда» не сдалась: Никита Пономарев отыграл один мяч, а результативную передачу отдал Матвей Крашенинин, оформивший 1+1. В концовке второго отрезка гости сократили счет до двух мячей — 4:2 — и заставили публику поволноваться.

Характер и голоса победителей: как «Ирбис» выстоял в третьем периоде

Третий период превратился в испытание на прочность. «Ирбис» много играл в меньшинстве — около 10 минут вчетвером. И это сказалось на свежести. «Барракуда» наседала, создавала моменты, но казанцы выстояли. Ни одного гола в третьем периоде гости так и не забили.

Корреспондент «ТИ-Спорта» после победной игры пообщался с нападающем Андреем Бородкиным, автором дубля. Он рассказал о своих эмоциях после первой игры в Высшей лиге.

«Рад открыть счет своим голам сразу же в первой игре. И первая победа для команды в Высшей лиге. Мы только зашли — это хороший толчок, хороший заряд на будущее. Только вперед», – сказал он.

Андрей Бородкин Фото: irbisfloorball.ru

Рассказал он и о притирке новичков и атмосфере в команде: «Пропустили всего два гола — наверное, это показывает, что притирка прошла хорошо. В защите есть проблемки, будем над ними работать, но два пропущенных — вратарь сыграл отлично, Магомед Гусейнов, хороший дебют. Несколько ребят новых отличились голевыми передачами, открыли счет своим очкам за команду. Все отлично».

О тяжелом третьем периоде игрок пояснил, что проблема была в удалениях: «Много удалений. Минут 10 в третьем периоде провели вчетвером. Конечно, это сказывается, играть тяжелее, но мы выстояли, ни одного гола не пропустили — это главное», – поделился Андрей.

Александр Каргин Фото: Минспорт РТ

Александр Каргин, главный тренер «Ирбиса», также поделился эмоциями о своем дебюте и о победе : «Спасибо. Это было незабываемо, это мой дебют. Большое спасибо парням за мою первую победу».

О том, как удалось выстоять 6 минут в меньшинстве в третьем периоде: «Волжская закалка. Ждем зрителей, болельщиков. Игра будет еще красивее, тем больше. Да, мы сыграли специально новичками. Полностью оправдали надежды», – сказал тренер.

«Ирбис» начинает сезон в Высшей лиге с уверенной победы над серьезным соперником. Впереди — выезд в Санкт-Петербург, где 3 октября казанцы встретятся с «Невой». Начало — в 15:00.