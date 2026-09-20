Комаров: В ПФО явка на выборах превысила показатель 2021 года

Игорь Комаров

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Явка на выборах в Государственную Думу ФС РФ IX созыва в регионах Приволжского федерального округа на 10% выше, чем в 2021 году, когда проходили выборы предыдущего состава нижней палаты парламента. Об этом заявил полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров.

«Явка в округе на 10% выше, чем в 2021 году. Это хороший показатель. Количество обращений о возможных нарушениях сократилось в четыре раза. Уверен, что выборы завершатся достойно, в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, а их результаты будут легитимными и прозрачными», – заявил полпред, который сегодня сам принял участие в голосовании в Нижнем Новгороде (цитата по РИА Новости).

В целом по стране явка превысила показатель предыдущих выборов 2021 года, достигнув к 17.30 54,37%. В Татарстане к 15.00 проголосовали 68,7% избирателей.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Всего по стране предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В частности, в Татарстане одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8.00 до 20.00.