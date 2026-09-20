Телемарафон ТНВ: «золотые» свадьбы и розыгрыш двух автомобилей

На телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» проходит телемарафон «Всей семьей на выборы!», общая длительность которого составит 14 часов. Кто был в числе первых гостей и чем удивляли зрителей – в обзоре «Татар-информа».





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Три «золотые пары» Татарстана вновь сказали друг другу «да» в эфире телемарафона

В преддверии телемарафона заместитель генерального директора ТНВ по информационному вещанию Светлана Кадырова рассказывала, что одна из фишек – церемония «золотых» свадеб для трех пар, проживших вместе 50 лет.

Героями события стали Евгений Владимирович и Людмила Дмитриевна Боцмановы, Вольтер Карлович и Лидия Александровна Левашовы, а также Ильдар Закиулович и Рамзия Галямовна Мушараповы.

«Пятьдесят лет вместе – это не просто дата в паспорте. Это полвека общих завтраков, споров о том, кто выключит свет, и тихого счастья, когда рука любимого человека оказывается рядом», – обратилась к юбилярам заслуженный работник культуры Республики Татарстан Гузель Мухутдинова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Евгений и Людмила Боцмановы познакомились в 1974 году на заводе «Элекон». Оба окончили Казанский авиационный техникум, стали ветеранами труда и воспитали сына и дочь.

История Вольтера и Лидии Левашовых началась на вступительных экзаменах в Казанский государственный университет. Вольтер Карлович стал автором 133 изобретений, два из которых использовались на космической станции «Мир». Лидия Александровна – автор десяти патентов. Супруги воспитали двоих детей, сегодня у них трое внуков.

Ильдар и Рамзия Мушараповы познакомились в 1974 году на АТС-55. Супруги воспитали двух дочерей, гордятся внучкой и двумя внуками.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Все три пары вновь ответили «да» на вопрос, согласились бы они сегодня выбрать друг друга супругами. После этого они обменялись кольцами и поцеловались.

С юбилеем семейной жизни супругов поздравил певец Фирдус Тямаев, который исполнил песню «Нәрсә соң ул бәхет» («Что же такое счастье»).

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«От этого зависит наше будущее»: бойцы СВО о выборах

Военнослужащие, выполняющие свой долг в зоне СВО, так же принимают участие в голосовании на выборах в Госдуму РФ. Сюжет о голосовании бойцов показали на телемарафоне.

Боец с позывным Монах заявил, что считает участие в голосовании важным для будущего страны.

«Я сегодня принял участие в голосовании, потому что считаю, что от этого зависит наше будущее», – сказал Монах.

Боец Мамай из батальона «Алга» принял участие в выборах, поскольку считает проявление гражданской позиции особенно важным в нынешнее неспокойное время.

«Находясь вдали от своего дома, выполняя задачи специальной военной операции, мы также участвуем в выборах своей страны, которая нас всегда и везде поддерживает. Мы стараемся внести вклад в свое будущее, даже находясь здесь», – отметил боец Нохча.

Военнослужащие, которые находятся в зоне проведения СВО, также рассказали съемочной группе «Челны-ТВ» о том, как организовано голосование.

«Голосование прошло в штатном режиме. Нас вывезли с линии боевого соприкосновения в тыловой район, где проходило голосование», – объяснил боец с позывным Медведь.

Боец Пахом поделился, что старается никогда не пропускать выборы, даже находясь там, где идут боевые действия.

«Мы стараемся не пропускать выборы. Все было организовано у нас в закрытом режиме. Был выделен блиндаж, специально оборудованный. Мы заходили по одному человеку и голосовали. Большинство личного состава проголосовало», – рассказал он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Семьи участников СВО рассказали о традициях и воспитании детей

Среди традиций семьи ветерана СВО Владимира Павленкова из Казани – голосование на выборах.

«Выборы были важны всегда: и раньше, и сейчас. Ты отдаешь свой голос за свою страну. Когда голосуешь, ты надеешься на лучшее. Ходить на выборы – это традиция нашей семьи», – поделился ветеран.

Его супруга Чулпан – надежный хранитель тыла. Она волонтер и имеет награду от ветеранов ракетных войск за помощь фронту. Дети Владимира и Чулпан, Кирилл и Константин, – суворовцы. Они мечтают продолжить путь военных.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Они видят мой пример, как я отношусь к своей Родине, как я отношусь к тем же выборам. Все начинается с примеров родителей», – считает Владимир Павленков.

Супруга боевого офицера, активист Союза офицерских жен, консультант Комитета поддержки семей и участников СВО Алена Шлячкова стала участницей телемарафона. Еще в 2022 году она сама занималась сбором и доставкой гуманитарной помощи. Алена привозила бойцам все, что могла собрать. Сегодня объемы помощи выросли.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Наши двое детей тоже очень активно участвуют в сборе гуманитарной помощи. Дочка плетет сети, помогает на мероприятиях, которые организовываются в поддержку бойцов. Они все прекрасно понимают и активно поддерживают», – рассказала Алена Шлячкова.

В семье Шлячковых патриотизм стоит на первом месте. По мнению Алены, Родина начинается с родных и близких, со своего города.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Многодетная пара Закировых рассказала, как супруги решились на четверых детей

В январе 2024 года в Казань доставили капсулу с огнем семейного очага, который зажгли в Муроме у мощей святых князя Петра и княгини Февронии. Капсула побывала на выставке «Россия» в Москве, откуда прибыла в столицу Татарстана и в течение года побывала в каждом районе республики. Символ семейного очага передавали из рук в руки лучшие семьи. Одной из них стала семья Закировых из Алексеевского района.

Марат и Гульшат Закировы воспитывают четверых детей: у них сыновья Азамат, Арслан, Аскар и дочь Ассель.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Как мы решились на четверых детей? Говорят, если у семьи первый ребенок идеальный, то у них будет много детей. А наш старший сын – очень хороший», – ответила Гульшат Закирова на вопрос ведущего.

Закировы рассказали, что среди их семейных традиций – религиозные праздники, в частности Курбан-байрам. Также с наступлением первых теплых дней семья готовит ужин на открытом воздухе и за столом обсуждает, как прошел день.

Закировы уже всей семьей сходили на избирательный участок и поучаствовали в фотоконкурсе «Всей семьей на выборы!».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кондратьев рассказал о своей многолетней традиции

Председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев в прямом эфире рассказал о своей многолетней традиции.

«За всю взрослую жизнь я не пропустил ни одних выборов. Голосую всегда на родном участке – в гимназии №75. Это уже традиция», – сказал Кондратьев.

По его словам, жители республики активно участвуют в голосовании.

«У нас в Татарстане голосуют много, избирательные участки полные. Всесторонние меры безопасности приняты. Огромное спасибо МВД, Росгвардии, Минздраву. Все спокойно и, самое главное, хорошее настроение», – подчеркнул глава ЦИК РТ.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Фазлеева: «Семья – это люди, объединенные общими делами»

Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева в эфире телемарафона «Всей семьей на выборы!» подчеркнула важность совместного участия в голосовании. По ее словам, семья в этом контексте – это не только родственники, но и люди, объединенные общими делами.

«Для меня «Всей семьей на выборы» – это когда мы все вместе, единой силой идем, чтобы выразить свой голос. Проголосовать за изменения, которые мы видим, за федеральные и республиканские программы, благоустройство наших дворов, новые школы, новые детские сады. Проголосовать за будущее наших детей», – сказала Фазлеева.

Говоря о высокой явке в Татарстане, вице-премьер связала ее с тем, что жители видят изменения в республике и воспринимают участие в выборах как гражданскую ответственность.

Отвечая на вопрос о том, каким она видит Татарстан в будущем, Фазлеева подчеркнула роль жителей республики в ее развитии.

«Я глубоко уверена, что сила земли всегда в людях – тех, которые дарят этой земле самих себя, воплощают свои мечты в труде. Я вижу Татарстан таким же ярким, таким же необычным. Мы гостеприимные, добрые, созидательные – как Татарстан, потому что люди такие», – заключила она.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Терентьев рассказал о семейной традиции и работе наблюдателей

Председатель Общественной палаты Татарстана Александр Терентьев также рассказал о семейной традиции участия в голосовании.

«Я помню себя еще мальчишкой, когда с родителями ходил на выборы. Всегда это был праздник: лимонад, вкусняшки, особое состояние духа. И сегодня мы, как у нас принято, проголосовали всей семьей», – рассказал он.

Говоря о работе общественных наблюдателей, Терентьев подчеркнул, что они не представляют интересы конкретных кандидатов или партий. Это большой коллектив подготовленных людей, многие из которых работают на выборах уже не первый раз, заявил он.

Терентьев также назвал развитие Татарстана среди факторов активности жителей на думских выборах.

«Республика сегодня на подъеме. Огромное количество программ реализуется, и гражданам есть чем гордиться – республика успешно развивается», – заключил он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Какохо рассказал о видеонаблюдении и дипфейках

Председатель комиссии Общественной палаты Татарстана по правовым вопросам и общественному контролю Тимур Какохо рассказал, что за происходящим на участках следят не только наблюдатели, но и с помощью системы видеонаблюдения. В республике в круглосуточном режиме работают около 900 камер.

Президент фонда «Петербургская политика», политолог Михаил Виноградов в эфире телемарафона «Всей семьей на выборы!» заявил, что выборы в Госдуму позволили вернуть в повестку вопросы, волнующие жителей регионов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Важно, что в ходе этих выборов в Думу получилось частично вернуть повестку, которой не хватало в последние годы», – сказал Виноградов.

Говоря о Татарстане, политолог отметил устойчивые позиции республики среди российских регионов. По его словам, высокая явка также может иметь значение при отстаивании интересов региона на федеральном уровне.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кузьмичева рассказала об «Электронной доске почета»

Внимание к людям и результатам их работы лежит в основе проекта «Электронная доска почета Татарстана», который запустили по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова. Подробнее о нем рассказала председатель Федерации профсоюзов Республики Татарстан Елена Кузьмичева.

«Главный смысл – это чествование человека труда, слова благодарности человеку труда. На наших предприятиях и в организациях сохранилась традиция чествования работников, во многих сохранились Доски почета», – рассказала Кузьмичева.

По ее словам, во многих организациях и на предприятиях идет активное выдвижение.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В эфире назвали обладателей призов

В отличие от первых двух дней голосования, когда розыгрыш смартфонов и автомобилей проходил в группе «Татарстан Алга» в соцсети «ВКонтакте», сегодня обладателей ценных призов называли в эфире телемарафона.

Ключи от первого из трех автомобилей Sollers ST8 в студии телемарафона ТНВ «Всей семьей на выборы!» вручили Гульфии Абдулловой из Пестречинского района РТ.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Эмоции зашкаливают, очень волнуюсь. Мы рады. Спасибо всем организаторам», – поделилась победительница.

В ходе марафона каждый час разыгрывают iPhone 17. Вечером будут разыграны два автомобиля.