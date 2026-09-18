Количество отравившихся в казанском кафе NAN Кебаб возросло до 60

В Управлении Роспотребнадзора по РТ сообщили о еще двух случаях отравления после посещения казанского кафе NAN Кебаб №1.

«Количество заболевших увеличилось до 60 человек, в том числе 18 человек выявлены активно», – рассказали «Татар-информу» в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что у 33 клиентов кафе NAN Кебаб, расположенного на улице Беломорской в Казани, выявили заражение кишечной инфекцией. Специалисты Роспотребнадзора провели расследование, выявив многочисленные нарушения и заражение продуктов кишечной палочкой и сальмонеллами. Возбуждено уголовное дело. Позднее количество отравившихся выросло до 58.

По информации Минздрава РТ на 17 сентября, в Республиканской клинической инфекционной больнице им. профессора А.Ф. Агафонова находились 28 пациентов с отравлением после посещения кафе NAN Кебаб. Врачи оценивали их состояние как удовлетворительное.

Подробнее о об истории с массовым отравлением в заведении – в материале «Татар-информа».