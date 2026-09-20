На празднике «Время быть вместе» работает пункт отбора на службу по контракту

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Сегодня на празднике «Время быть вместе» у Центра семьи «Казан» развернулся мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Посетители могли узнать подробнее о военной службе и условиях заключения контракта с Министерством обороны РФ.

«Здесь любой желающий может узнать, что такое военная служба по контракту, отличия обычного контракта от специального. Можно осуществить сборку-разборку автомата Калашникова. Инструкторы научат это делать. Представлен электронный тир "Рубеж-1". Любой желающий может попробовать себя в стрельбе. Представлен симулятор FPV-дрона. Можно управлять в виртуальной реальности беспилотным летательным аппаратом и попробовать подбить цель», – рассказал офицер пункта отбора на военную службу по контракту Егор Горячев.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

В мобильном пункте присутствуют представители разных воинских частей и подразделений. Они расскажут о специфике службы.

«На сегодня одно из приоритетных направлений набора – войска беспилотных систем. Мы осуществляем набор в 50-ю бригаду войск беспилотных систем. Ребята проходят обучение на территории Республики Татарстан, а в дальнейшем проходят службу по специальному контракту. Также мы – один из шести субъектов России, который проводит набор в Африканский корпус. Предусмотрен специальный контракт для медиков для прохождения службы в медицинских подразделениях», – отметил Горячев.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

«Мы также развенчиваем мифы о службе по контракту. Самый главный миф в том, что контракт равен СВО. На сегодняшний день мы осуществляем набор не на службу в зоне СВО, а набор военнослужащих по контракту в ВС РФ. Это не подразумевает гарантированный отъезд кандидата из пункта отбора в зону проведения специальной военной операции», – подчеркнул офицер пункта отбора на военную службу по контракту.

На сегодняшний день единовременная денежная выплата при заключении контракта в Татарстане составляет 2,5 млн рублей от республики и 400 тысяч рублей от Министерства обороны. Общая сумма выплат – 2,9 млн рублей.

«50-я бригада предлагает совместно со "Сталинскими соколами", что военнослужащий, проходящий службу как на территории РФ, так и за ее пределами, будет получать от 600 тысяч рублей. Это зависит от должности», – добавил Егор Горячев.