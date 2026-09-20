На марафоне ТНВ «Всей семьей на выборы!» разыграли еще один iPhone 17

Еще одним победителем фотоконкурса «Всей семьей на выборы» и обладателем iPhone 17 стала Эльвира Халиуллина. Победителя определили в прямом эфире телемарафона ТНВ с помощью генератора случайных чисел.

К 17.00 в конкурсе участвовали уже 117 874 человека. Рандомайзер определил номер 95 243, который соответствовал публикации Эльвиры Халиуллиной. После этого модераторы проверили аккаунт и снимок на соблюдение условий конкурса.

В заключительный день фотоконкурса разыгрывают 11 iPhone 17. Обладателей смартфонов определяют каждый час до 19.00.

Кроме того, вечером разыграют два автомобиля Sollers ST8. Их владельцы станут известны после 21.00 – по завершении выступления Салавата Фатхетдинова.

Фотоконкурс «Всей семьей на выборы» проходит с 18 по 20 сентября. Всего среди участников разыгрывают 33 iPhone 17 и три автомобиля Sollers ST8.