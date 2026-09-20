Старейшая жительница России Яха Хашагова проголосовала в Грозном

Фото: пресс-служба Минздрава Чечни

Старейшая жительница России, 121-летняя Яха Хашагова, проголосовала на дому в Грозном. Представители избирательной комиссии приехали к долгожительнице вместе с медиками, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Чечни.

«Накануне у долгожительницы был день рождения. Яха Хашагова приняла участие в голосовании на дому», – отметили в ведомстве.

После голосования медики проверили состояние здоровья долгожительницы (она чувствует себя хорошо) и поздравили с Днем чеченской женщины, который отмечается в третье воскресенье сентября.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Всего по стране предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В Татарстане одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы. В Чечне помимо депутатов Госдумы выбирают главу республики, депутатов местного парламента и представительных органов муниципалитетов.

Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8.00 до 20.00. В целом по стране явка превысила показатель предыдущих выборов 2021 года, достигнув к 18.11 55,08%. В Татарстане к 15.00 проголосовали 68,7% избирателей.

В Чечне с 18 по 20 сентября проходит трехдневное голосование. Жители региона выбирают главу республики, депутатов Госдумы, парламента Чечни, а также депутатов представительных органов муниципальных образований. По данным избиркома республики, на 15:00 20 сентября явка составила 92,83%, проголосовали 815 230 избирателей.