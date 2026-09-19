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Общество 19 сентября 2026 14:26

Кузьмичева: «От нашей гражданской позиции зависит будущее трудовых коллективов»

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Кузьмичева: «От нашей гражданской позиции зависит будущее трудовых коллективов»
Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Депутат Государственного Совета РТ, председатель Федерации профсоюзов Татарстана Елена Кузьмичева проголосовала на выборах депутатов Госдумы РФ IX созыва. Она пришла на избирательный участок в школе №137 в Казани, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Кузьмичева призвала каждого принять участие в голосовании. «Именно от нашей гражданской позиции сегодня напрямую зависит будущее наших трудовых коллективов, стабильность экономики, социальная защищенность работников и уверенное развитие нашей республики. Каждый бюллетень – это голос за конкретные условия коллективных договоров и защиту прав работника», – отметила она.

Председатель Федерации профсоюзов Татарстана также подчеркнула важность единства и призвала коллег прийти на избирательные участки вместе с семьями.

«Мы всегда показывали пример сплоченности, и сейчас эта солидарность должна проявиться в высшей степени. Приходите на избирательные участки всей семьей и сделайте свой выбор в пользу сильной, независимой России и благополучной Республики Татарстан. Голос каждого имеет значение», – обратилась Кузьмичева к коллегам.

#елена кузьмичева #госсовет рт #Выборы-2026 #выборы в госдуму рф
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