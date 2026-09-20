Татьяна Ларионова: Депутатский мандат – это ответственность

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Место в Государственной Думе – это ответственность, а не пропуск в мир привилегий. Такое мнение в эфире телемарафона ТНВ «Всей семьей на выборы!» высказала депутат ГД VIII созыва Татьяна Ларионова.

«Это, безусловно, высокая степень ответственности перед республикой, потому что каждый депутат – это голос Татарстана в парламенте, Государственной Думе. И, безусловно, это возможность повышения качества жизни нашего населения через принятие важных, ответственных и эффективных законов. Поэтому ответственность, ответственность и еще раз ответственность – это как раз депутатский мандат», – подчеркнула парламентарий.

Отвечая на вопрос о секрете успехов Татарстана, Ларионова назвала главным фактором слаженную команду, которую возглавляет Раис республики Рустам Минниханов.

«Работа поставлена не от одного бюджета к другому, не от одного указа к другому, а через позитивное дальнейшее претворение в жизнь основных задач, которые республика ставит перед парламентом, Кабинетом министров, руководителями районов и предприятий», – пояснила депутат.

По ее словам, стержнем успехов являются более 50 социально значимых республиканских проектов.

«Сколько у нас строится и капитально ремонтируется школ, лечебных учреждений, сколько парков, скверов, общественных пространств. Ну где еще в России можно найти муниципальный сельский район, где есть ледовый дворец спорта и каждый двор отремонтирован по программе „Наш двор“? Практически это только в Татарстане», – отметила Ларионова.

Она также привела демографические данные: за восемь месяцев этого года республика – одна из немногих регионов с хорошими показателями по рождению детей, особенно первых.