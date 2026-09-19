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Общество 19 сентября 2026 13:21

Ветераны Великой Отечественной войны и СВО проголосовали в Менделеевском районе

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Ветераны Великой Отечественной войны и СВО проголосовали в Менделеевском районе

Ветеран Великой Отечественной войны Зайнак Аглиев сделал свой выбор на избирательном участке в селе Бизяки. По традиции 99-летний житель пришел на голосование вместе с супругой. Об этом сообщает пресс-служба Менделеевского района.

Также участие в голосовании принял ветеран СВО, кавалер ордена Мужества, участник республиканской программы «Батырлар. Герои Татарстана» и глава Тураевского сельского поселения Айдар Нуриев.

В этот же день избирательные участки района посетил руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Азат Мубаракшин. Вместе с главой Менделеевского района Робертом Искандаровым он ознакомился с ходом голосования на нескольких участках.

«Работа идет в штатном режиме – без происшествий и нарушений. Мы пообщались с волонтерами и избирателями, убедились в прозрачности процесса», – рассказал Искандаров.

Всего в Менделеевском районе работают 37 избирательных участков: 21 – в городе и 16 – в сельской местности.

Параллельно с голосованием в районе проходят концерты, посвященные Году единства народов России. Артисты выступают с творческими номерами в национальных костюмах.

Фотографии предоставлены пресс-службой Менделеевского района

#Выборы-2026 #выборы в госдуму рф
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