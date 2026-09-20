Экзитполы: В Госдуму IX созыва проходят пять политических партий

В Государственную Думу ФС РФ IX созыва проходят пять политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Об этом свидетельствуют данные экзитполов, проведенных АЦ ВЦИОМ и ИНСОМАР, передает ТАСС.

Из опроса АЦ ВЦИОМ следует, что «Единая Россия» набирает 49,4% голосов, КПРФ – 14,2%, ЛДПР – 10,7%, «Новые люди» – 9,7%, а «Справедливая Россия» – 6,6%.

Данные ИНСОМАР несколько отличаются. Согласно им, единороссы получают 52,8% голосов, КПРФ – 14,8%, ЛДПР – 9,9%, «Новые люди» – 8,6%, тогда как «Справедливая Россия» – 5,5%.

При этом из экзитполов также следует, что ни одна из допущенных к выборам непарламентских партий не преодолевает 5-процентный барьер и, соответственно, не проходит в нижнюю палату парламента.

По информации АЦ ВЦИОМ, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость набирает 3,3%, «Коммунисты России» – 2,1%, «Зеленые» – 1,1%, «Родина» – 1%, а Партия прямой демократии – 0,4%.

Экзитпол ИНСОМАР указывает на 3,1% голосов у Партии пенсионеров, 1,7% – у «Коммунистов России», 0,9% – у «Зеленых», 0,8% – у «Родины» и 0,2% – у Партии прямой демократии.

АЦ ВЦИОМ опрашивал граждан на выходе с 1755 избирательных участков в 69 регионах, ИНСОМАР проводил опрос на 987 участках в 58 регионах.