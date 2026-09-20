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Общество 20 сентября 2026 12:41

Участник СВО пришел на выборы в Актанышском районе в отпуске по ранению

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Участник СВО пришел на выборы в Актанышском районе в отпуске по ранению
Фото предоставлено Лейсан Газизовой

На избирательном участке №639 в Ново-Алимовском доме культуры Актанышского района проголосовал участник специальной военной операции Разиф Сарваров, который сейчас находится в отпуске по ранению. На участок он пришел вместе с супругой Снежанной.

«Как активный человек, живущий в нашей стране, скажу так: пусть будет мир, пусть будут честные выборы. Мы – граждане России, мы обязаны это сделать. Выборы – это очень важная вещь», – сказал Сарваров.

Военнослужащий получил тяжелые ранения ноги и брюшной полости после атаки на автомобиль в Донецкой Народной Республике. Ранее, 6 марта 2024 года, он также был ранен в руку и обе ноги. После лечения и нескольких операций сейчас он восстанавливается и находится в отпуске по ранению.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Его супруга Снежанна призвала жителей участвовать в выборах и выразила надежду на скорейшее наступление мира.

На участке №639 зарегистрированы 892 избирателя из деревень Старое Алимово и Новое Алимово. По словам председателя комиссии Фании Шариповой, накануне здесь проголосовали 76% избирателей.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

На участке также зарегистрированы 16 человек, которые голосуют впервые. Для избирателей организовали праздничную атмосферу – приходящих встречали звуками гармони. Кроме того, комиссия организует голосование на дому: заявки подали 25 человек.

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.

#Выборы-2026
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