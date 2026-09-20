Гендиректор НКНХ Фаляхов: Выборы – проявление активной гражданской позиции

Фото: пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ

Депутат Государственного Совета Татарстана, генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов проголосовал на выборах в Государственную Думу России. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

«Для меня как депутата и гражданина это не просто формальность, а важный шаг в проявлении активной гражданской позиции», – подчеркнул гендиректор НКНХ.

Фото: пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ

Фаляхов также упомянул, что посетил избирательные участки на территории Бызовского округа и побеседовал с членами избирательных комиссий о том, как организован процесс и созданы ли необходимые условия для работы.

«Призываю всех, кто еще не сделал выбор, прийти на избирательные участки и отдать свой голос. Это возможность повлиять на будущее нашего города, региона и страны!» – выразил уверенность депутат.

Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова рассказала, что явка по России превысила показатель предыдущих выборов 2021 года. В Татарстане к 18.00 проголосовали 72,4% избирателей.

Фото: пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Всего по стране предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В частности, в Татарстане одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8.00 до 20.00.