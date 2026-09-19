Олег Коробченко поздравил работников и ветеранов ОПК с Днем оружейника

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Глава Минпромторга РТ Олег Коробченко поздравил работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с профессиональным праздником.

«От имени Правительства Татарстана и от себя лично поздравляю вас с Днем оружейника!» – сказал он.

Коробченко назвал ОПК одной из важнейших отраслей промышленности, требующей высочайшего профессионализма, точности и ответственности.

«За каждым изделием стоят знания, опыт и ежедневный труд инженеров, конструкторов, рабочих и специалистов. Татарстан гордится своими предприятиями оборонно-промышленного комплекса и людьми, которые вносят вклад в развитие отрасли, укрепление технологического потенциала страны и создание современной продукции», – отметил министр.

По его словам, сегодня перед работниками отрасли стоит особенно важная задача – обеспечить безопасность страны и укрепить ее обороноспособность. Каждый специалист вносит свой вклад в защиту Родины и приближение победы.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных достижений. Пусть результаты вашей работы вызывают гордость и приносят огромную пользу республике и стране! С праздником!», – заключил Коробченко.