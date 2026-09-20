Ветеран спецоперации из Верхнего Услона: Стабильность зависит от выбора граждан

Фото предоставлено пресс-службой Верхнеуслонского района РТ

Сегодня ветеран специальной военной операции Фанис Мустакимов проголосовал на выборах в Государственную Думу на своем избирательном участке в селе Верхний Услон.

За успехи в ходе выполнения боевых задач бывший военнослужащий награжден орденом Мужества, Георгиевским крестом IV степени и ведомственными медалями Министерства обороны РФ.

«Это важный день для всей страны, и я считаю своей обязанностью прийти на избирательный участок и проголосовать за будущее нашей Родины, за которую сегодня сражаются наши парни на СВО», – поделился своей точкой зрения Мустакимов.

«Мы, ветераны Специальной военной операции, видели цену мира и знаем, как важно единство общества. Сейчас мы должны быть едины не только на передовой, но и в тылу. От нашего выбора зависит стабильность государства и благополучие наших семей», – добавил он.

Согласно данным территориальной избирательной комиссии, голосование в Верхнеуслонском районе проходит в штатном режиме и без происшествий. Для волеизъявления жителей до 20.00 открыты 33 избирательных участка.

Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова рассказала, что явка по России превысила показатель предыдущих выборов 2021 года. В Татарстане к 18.00 проголосовали 72,4% избирателей.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Всего по стране предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В частности, в Татарстане одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8.00 до 20.00.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.