Эльмира Зарипова: На выборах увидели широкий отклик от граждан

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Во время выборов в Государственную Думу ФС РФ IX созыва в Татарстане была видна большая заинтересованность людей в избирательном процессе. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась кандидат от партии «Единая Россия», министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Мы увидели, как активны избиратели. Люди сегодня активно шли на участки, в том числе семьями. И на участках избирательных играет музыка, и праздничное настроение, идет какая то торговля. То есть, действительно, мы видим широкий отклик и активное участие жителей республики в избирательной кампании», – подчеркнула Зарипова.

Напомним, что выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва завершились сегодня. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании были допущены десять официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».