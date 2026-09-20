Минниханов поблагодарил жителей Татарстана за активность на выборах в Госдуму

Фото: max.ru/rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях поблагодарил жителей республики за их активное участие в выборах в Государственную Думу России IX созыва.

«Завершились выборы депутатов Государственной Думы. Татарстанцы вновь продемонстрировали единство и гражданскую активность! Спасибо вам! Мы – вместе!» – написал Раис РТ в своем канале в мессенджере МАКС.

«Бүген Татарстан – Россиянең иң алдынгы төбәкләренең берсе. Бу уңышларда һәр татарстанлының өлеше бар. Бары тик уртак тырышлык белән генә без барлык авырлыкларны җиңеп чыгачакбыз, илебезнең һәм республикабызның үсеш курсын саклап калачакбыз. Бергә булыйк! Бердәм булыйк! Бик зур рәхмәт сезгә! (в переводе – „Сегодня Татарстан – один из ведущих регионов России. В этих успехах есть доля каждого татарстанца. Только совместными усилиями мы сможем преодолеть все трудности, сохранить курс развития нашей страны и нашей республики. Будем вместе! Будем едины! Большое спасибо вам!“)» – добавил Рустам Минниханов.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании начались в пятницу, 18 сентября, и завершились сегодня, 20 сентября. Всего по стране будет замещено около 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В частности, в Татарстане одновременно проходили дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы. На территории республики избирательные участки закрылись в 20.00. По всей стране это произошло в 21.00.