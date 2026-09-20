День выборов стал для семьи из Актаныша семейной датой

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Для Тимура и Чулпан Галимардановых день выборов связан с особенной семейной датой. Пять лет назад, 18 сентября 2021 года, супруги зарегистрировали брак в отделе ЗАГС Актанышского района, а после отправились на избирательный участок и впервые проголосовали уже как муж и жена.

Сегодня Галимардановы живут в Набережных Челнах. В семье растет четырехлетняя дочь Амелия. Недавно супруги приобрели трехкомнатную квартиру и переехали в новый дом.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Тимур Галимарданов занимается грузовыми перевозками на автомобиле «Газель». Чулпан Галимарданова работает медсестрой в перевязочном кабинете второй городской больницы Набережных Челнов.

В нынешний день голосования супруги вновь пришли на свой избирательный участок вместе. Для Галимардановых эта дата спустя пять лет по-прежнему остается связанной с историей их семьи.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Теперь участие в выборах стало для них еще одной семейной традицией – приходить на участок вместе.