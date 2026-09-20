Опыт Татарстана по работе с впервые голосующими представили в ЦИК РФ

Фестиваль «Время молодых»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Опыт Республики Татарстан по работе с молодыми и впервые голосующими избирателями был представлен в Едином информационном центре Центральной избирательной комиссии России.

Одним из ключевых направлений молодежной программы в дни голосования стал республиканский фестиваль «Время молодых», который прошел 18 сентября – в первый день выборов. Он объединил сразу два значимых для представителей молодежи события: День молодого избирателя и республиканский День первокурсника.

По мнению инициаторов, подобный формат позволил связать первое участие молодых людей в выборах с важным этапом в их жизни – началом студенчества. Многие первокурсники Татарстана 18 сентября впервые пришли на избирательные участки, а затем стали участниками большой молодежной программы.

Фестиваль «Время молодых» прошел одновременно в девяти городах республики: Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Иннополисе, Елабуге, Чистополе, Зеленодольске и Лениногорске. Основной площадкой в столице РТ стала территория у Центра семьи «Казан».

На базе ИА «Татар-информ» в дни голосования работает Единый информационный центр, где оперативно освещается ситуация на избирательных участках республики.