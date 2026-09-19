«Татарстан, алга!»: в Казани презентовали Всемирные игры кочевников – 2028

В Казани презентовали Всемирные игры кочевников – 2028: у стен лицея №11, где в субботу утром работал избирательный участок. Здесь танцевали в кольчугах, боролись на поясах и перетягивали канат, а министр спорта республики Владимир Леонов выдал главный лозунг дня. Подробнее – в репортаже «ТИ-Спорта».





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Старт дан: Казань готовится принять Игры кочевников – 2028

На площадке у лицея №11 сегодня было оживленно. Люди собирались у сцены, здоровались, занимали места поближе, а дети то и дело тянули родителей к спортсменам. Церемония презентации Всемирных игр кочевников – 2028, которые пройдут в Казани, началась с выступления ансамбля «Казань» – артисты вышли в кольчугах, задав тон всему действу.

Всемирные игры кочевников – это международный спортивно-культурный форум, посвященный сохранению и популяризации наследия кочевых цивилизаций. В программе – традиционные виды спорта и этноспорт, а также культурные представления, музыка, ремесла и научные мероприятия, связанные с историей и традициями кочевых народов.

На церемонии завершения Игр кочевников – 2026 в Кыргызстане Рустам Минниханов вместе с Алексеем Морозовым принял коокор Фото: rais.tatarstan.ru

На церемонии завершения Игр кочевников – 2026 в Кыргызстане Раис Татарстана Рустам Минниханов вместе с заместителем министра спорта России Алексеем Морозовым принял коокор – один из символов Игр, знаменующий передачу права их проведения Казани.

В программе даже конная дисциплина, где лучник на полном скаку поражает мишени. Также зрителей ждут интеллектуальные игры и, конечно же, силовые виды спорта. После церемонии возле лицея №11 зрители попробовали принять в них участие.

Фото: © Ирина Донова / «Татар-информ»

А на сцену вышли заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева, министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов, заместитель руководителя Исполнительного комитета города Казани Азат Абзалов и, конечно же, земляки – чемпионы Игр кочевников 2026 года: Глеб Голов, Аделя Макарова и Ильфат Миннегалиев. Слово взял министр спорта РТ Владимир Леонов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он начал с того, что день по-настоящему осенний и солнечный, и назвал главным событием страны голосование за будущее.

«Вся страна сегодня на избирательных участках. Спасибо, что тоже проявили свой голос, собрали здесь семьи с детьми, с друзьями. Сегодня, на самом деле, мы едины», – сказал министр.

Он напомнил, что такую презентацию Игр кочевников проводят впервые – это своего рода экскурс в историю. Несколько недель назад в дружеском Кыргызстане завершились пятые, юбилейные Игры, и из семи золотых медалей сборной пять завоевали спортсмены из Татарстана. Леонов отметил, что подготовка к 2028 году уже началась и праздник обещает стать большим – для страны, для Татарстана и для столицы.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Рядом как раз представители Татарстана в составе сборной России. Из семи золотых медалей пять завоевали спортсмены из Татарстана. Давайте им поаплодируем. Ряд ребят здесь стоят. Огромное спасибо.

Это большой будет праздник для нашей страны, для Татарстана, естественно, для нашей столицы. Очень много будет новостей, очень много будет историй. Это, на самом деле, сплочение не только спорта, но и искусства, культуры, национальных достояний. Мы хотим, конечно, чтобы все больше и больше людей узнавали об этом проекте, об этом уникальном большом проекте», – подчеркнул министр.

Леонов признал: Казань привыкла к крупным международным стартам, которых сегодня не так много, и один из крупнейших ждет республику в 2028 году. «К сожалению, вы знаете, что мы в Казани привыкли к большим международным стартам. Сегодня их не так много. И вот один из крупнейших стартов нас ждет в 2028 году», – с улыбкой отметил спикер.

Министр выразил уверенность, что стоящие на сцене герои продлят свое спортивное будущее и еще покажут всё, на что способны. «Уверен, что ребята, которые стоят здесь, на этой сцене, наши герои, продлят свое спортивное будущее. В 28-м году еще покажут всё, на что они способны», – заявил Леонов.

Завершил он свое выступление призывом готовиться и болеть за страну, республику и столицу.

«Будем готовиться, будем болеть за нашу страну, будем болеть за наш Татарстан, будем болеть за нашу столицу Казань. Татарстан, вперед! Татарстан, алга! Ура!» – заключил министр спорта республики.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заместитель руководителя Исполнительного комитета города Казани Азат Абзалов признался, что рад приветствовать всех на замечательной презентации, и заявил, что Казань уже ждет Игры. По его словам, городу есть что сказать в мире спорта, о традициях и многовековой истории.

«Татарстан, вперед! Пусть все будет хорошо. Молодые ребята, готовьтесь, скоро будет праздник. Буквально несколько лет, два сезона – и всё, и мы впереди. С праздником, ребята!»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева обратилась к взрослым, которые пришли на избирательный участок вместе с детьми, с восторгом смотрящими на спортсменов России и Татарстана.

«Спасибо за ваш голос, за ваше стремление к единению, за ваше стремление быть вместе. Спасибо».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Будем надеяться, что через два года встретимся здесь»: чемпионка о Казани-2028

После официальной части площадка превратилась в импровизированную арену. Чемпионка Всемирных игр кочевников в армрестлинге Аделя Макарова пригласила всех к столу для армрестлинга – выстроилась очередь: сначала фото, потом желающие попробовать себя.

На Играх кочевников она представляла Татарстан, а сегодня с улыбкой объясняла, как правильно поставить руку, желающим с ней побороться, но оставалась сильнее любого соперника. Пока взрослые пробовали силы, у каната собрались те, кто помладше: тянули канат, пробовали борьбу на поясах. Одна из мам подбадривала сына: «Твоя тактика работает, молодец».

«Максимально рада, что следующие игры будут проходить в Казани» Фото: © Ирина Донова / «Татар-информ»

«Я надеюсь и уверена, что соревнования в Казани пройдут на таком же уровне, а может быть, даже лучше, – сказала Аделя. – Очень хотелось бы представлять нашу страну, но загадывать рано, будем отбираться и готовиться».

Про атмосферу дня она добавила: «Максимально рада, что следующие Игры будут проходить в Казани. Как и говорят, родные стены помогают. Будем надеяться, что через два года снова встретимся здесь».

Бронзовый призер Всемирных игр кочевников по казахской национальной борьбе курес в Бишкеке Глеб Голов признался, что особенно его удивила стрельба из лука верхом на лошади и национальная забава, где всадники подбирают барана. «Никогда не видел такого даже на национальных праздниках. Это захватывающе и аутентично. Думаю, жителям Казани и Татарстана очень понравится наблюдать за Играми», – подчеркнул Глеб.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Чемпион Всемирных игр кочевников 2026 года Ильфат Миннегалиев занимается борьбой кореш с 7 лет, действующий чемпион мира. На Играх попробовал себя в киргизской борьбе «алыш» – занял первое место.

«Атмосферу точно не передать словами: было все масштабно. Одного открытия чего стоило – там был наш Президент Владимир Владимирович Путин. Трибуны забиты, мне все очень понравилось, атмосфера – огонь».

На вопрос, почему Игры пройдут именно в Казани, он ответил: «Казань – спортивная столица. Здесь уже проходили масштабные игры, такие как Универсиада», – подчеркнул спортсмен.