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Происшествия 20 сентября 2026 12:11

Враг ударил по избирательному участку в школе в Запорожской области

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Киевские режим атаковал российскую школу в поселке Пришиб в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий. В учебном заведении был размещен избирательный участок. Серьезные повреждения получило левое крыло здания школы, остекление и кровля. В момент атаки людей в здании и поблизости не было, пострадавших нет.

«Очередное преступление, которое не имеет логики и оправдания. На месте работают оперативные службы, идет оценка разрушений», – написал Балицкий в МАКС.

Губернатор уточнил, что в школе обучаются 170 детей. На избирательном участке проходило досрочное голосование, и к моменту атаки участок уже не работал. Процедура голосования в этом районе завершилась досрочно.

#Запорожская область
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