Полвека скорости: «КАМАЗ-мастер» отметил 50 лет автоспорта в Набережных Челнах

Журналист «ТИ-Спорта» побывал в пресс-туре, организованном командой «КАМАЗ-мастер», и на церемонии празднования 50-летия автоспорта в Набережных Челнах. О прошлом, настоящем и будущем легендарной команды – в материале нашего корреспондента.





В Набережных Челнах с размахом отметили 50-летие автомобильного спорта

Фото: предоставлено «КАМАЗ-мастер»

«Одна судьба»: город, завод и спорт

В Набережных Челнах с размахом отметили 50-летие автомобильного спорта. Праздник совпал с двумя другими важными датами – 400-летием основания города и 50-летием выпуска первого грузовика «КАМАЗ». На торжественной церемонии, организованной командой «КАМАЗ-мастер», собрались ветераны движения, действующие пилоты, тренеры, механики и почетные гости.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин зачитал приветствие от имени Раиса РТ Рустама Минниханова и Правительства республики.

Алексей Песошин зачитал приветствие от имени Раиса РТ Рустама Минниханова и Правительства республики Фото: nabchelny.ru

«Полвека скорости, мастерства, преданности своему долгу для Набережных Челнов! За эти пять десятилетий через красные ралли прошли сотни пилотов, механиков, инженеров и организаторов. Важно помнить первые трассы, первые победы и тех, кто стоял у истоков этого движения. Благодаря вам молодежь видит достойный пример, а город – новые горизонты развития. Автоспорт продолжает развиваться!» – подчеркнул Песошин.

В свою очередь мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев отметил символичность совпадения юбилеев и отдал дань уважения тем, кто создавал фундамент челнинского автоспорта.

Наиль Магдеев отметил символичность совпадения юбилеев и отдал дань уважения тем, кто создавал фундамент челнинского автоспорта Фото: nabchelny.ru

«Только сильные, целеустремленные люди со всего Советского Союза смогли в чистом поле построить самый крупный в мире автомобильный завод и полумиллионный город. Именно коллектив инженеров, конструкторов и водителей «КАМАЗа» заложил очень крепкий фундамент автомобильному спорту. Мне хотелось бы сказать огромное спасибо ветеранам КАМАЗа и ветеранам спортивной команды «КАМАЗ-мастер».

Руководство завода – от Льва Васильева до Сергея Когогина – всегда думало не только о производстве, но и о людях, которые могли бы заниматься любимым делом, делом настоящих мужчин. Сегодня это называют социально ориентированным бизнесом, но тогда просто делали нужное для города дело», – сказал мэр.

В рамках празднования была организована выставка гоночной техники, где все желающие могли вблизи рассмотреть спортивные «КАМАЗы» Фото: © Артур Халилуллов / «Татар-информ»

Экспозиция и тест-драйв «от первого лица»

В рамках празднования была организована выставка гоночной техники, где все желающие могли вблизи рассмотреть спортивные «КАМАЗы». И не только они. Были представлены автомобили для картинга, легковые гоночные авто разных лет и багги. Именно с последних в далеком 1976 году и начался автоспорт в Набережных Челнах. К слову, и нынешний «КАМАЗ-мастер» – это не только грузовики, но и те же багги.

Кроме того, команда представила цикл из четырех фильмов, посвященных истории автоспорта в Набережных Челнах. Наконец, в этот вечер наградили ветеранов движения, тренеров, гонщиков, механиков и организаторов соревнований.

Были представлены автомобили для картинга, легковые гоночные авто разных лет и багги Фото: © Артур Халилуллов / «Татар-информ»

А начался пресс-тур на гоночном полигоне «КАМАЗ-мастер», где всех журналистов прокатили по спецучастку на гоночных грузовиках. Скажем прямо, ощущения совершенно другие, нежели когда смотришь гонку по телевизору или даже с трибун. Из кабины все воспринимается гораздо острее, и весь этот гоночный драйв вашему корреспонденту удалось испытать на себе.

Поразительно, какие сложные дистанции – спецучастки – проходят эти машины. «КАМАЗ» – автогигант, где есть массовое производство, крупные заказы и прочее. А «КАМАЗ-мастерс» можно назвать свидетельством инженерного гения челнинского автогиганта.

А гоночные грузовики – это верхушка айсберга научно-инженерного потенциала компании. Не случайно эти автомобили практически на всех «Дакарах», в которых участвовали, выигрывали. А зачастую оба экипажа занимали первую и вторую позицию в общем зачете. И не только в Дакаре, но и на международном ралли «Такла-Макан», «Шелковом пути» и далее по списку.

Эдуард Николаев: «Не расслабляемся и не сдаемся»

Руководитель «КАМАЗ-мастера» Эдуард Николаев в беседе с «ТИ-Спортом» рассказал о готовности команды вернуться на международные соревнования и о растущей конкуренции внутри страны.

«К международной арене мы всегда готовились и продолжаем готовиться, понимаем, что это может случиться мгновенно. Спортивный мир дал разрешение на участие российских спортсменов с флагом и гимном России, но, к сожалению, пока не открываются дороги для заводских команд. Поэтому мы не расслабляемся и не сдаемся, все равно боремся, чтобы скорее вернуться», – заявил Николаев.

Эдуард Николаев в беседе с «ТИ-Спортом» рассказал о готовности команды вернуться на международные соревнования и о растущей конкуренции внутри страны Фото: предоставлено «КАМАЗ-мастер»

Сезон выстроен так, чтобы команда могла пробовать силы и на международных гонках, и в чемпионате России. В этом году «КАМАЗ-мастер» отлично выступил в ралли «Такла-Макан», а в российском чемпионате конкуренция заметно выросла. Помимо белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» серьезную борьбу навязывает «Урал Моторспорт».

«Последняя гонка показала, что ребята достойно заняли третье место после «КАМАЗов» на «Урале» и уже показывают зубы тому же «МАЗу», но и нам. Это очень здорово, что уровень российских водителей грузовиков тоже сильно растет», – считает Николаев.

Руководитель команды также объяснил разницу между спринтерскими этапами чемпионата России и длительными марафонами.

Сезон выстроен так, чтобы команда могла пробовать силы и на международных гонках, и в чемпионате России Фото: предоставлено «КАМАЗ-мастер»

«Чемпионаты России – это больше спринтерские гонки, ралли-рейды на три-четыре дня с небольшими дистанциями. Когда выезжаем на длительные марафоны, тут работает другая стратегия. Нужно правильно где-то сберечь технику, где-то сэкономить силы и сделать правильный расклад для команды, чтобы в конце двухнедельного марафона завоевать победу», – пояснил Николаев.

Пилот команды Богдан Каримов оценил уровень развития автоспорта в родном городе и поделился планами Фото: kamazmaster.ru

Богдан Каримов: «Соскучились по «Дакару»

Пилот команды Богдан Каримов оценил уровень развития автоспорта в родном городе и поделился планами.

«Автоспорт в Набережных Челнах развит очень сильно. Начиная с детского направления, багги, и уже следом – спортивная команда «КАМАЗ-мастер», которая все это поддерживает. В городе есть трассы высокого уровня как для картинга, так и для багги, где проводятся чемпионаты России. Очень много детей занимается», – отметил гонщик.

Говоря о перспективах участия в международных соревнованиях, Каримов признался, что команда соскучилась по «Дакару».

«Нам хочется участвовать в «Дакаре». Как только нам удастся туда попасть, мы с радостью будем там участвовать и, я думаю, покажем, как обычно, первое место. На «Дакаре» я бывал только в качестве механика в начале карьеры, дважды выезжал туда ночным механиком. Ну а дальше границы закрылись, и мы уже не могли принять участие», – пояснил спортсмен.